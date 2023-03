Mascherano se fue de la Selección argentina Sub 20 tras el mal trago en el Sudamericano

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Bertoni salió al cruce de la polémica instalada por De Paul

mascherano 2.jpg

"La decisión fue totalmente suya. Nos sorprendió y no tenemos ningún tipo de plan alternativo. Vamos a esperar a que vuelva el presidente de la AFA de su viaje a París", relató el mismo directivo, cercano a "Chiqui" Tapia y con un cargo importante en el seleccionado.

Mascherano no tiene una buena relación con Scaloni

Mascherano, sin recorrido previo y dueño de una academia de fútbol en la localidad bonaerense de Lincoln, asumió en el cargo en diciembre de 2021 pero "nunca tuvo buena relación" con Lionel Scaloni y su equipo de trabajo.

"Le achacaron siempre que se cortaba solo. Cuando apareció en Qatar no cayó muy bien su presencia pero tiene la banca de Tapia", señaló el dirigente en el relato a Télam.

El "Jefecito" habló apenas terminó el partido con Colombia, en el que quedó eliminado Argentina, y dijo: "No hay demasiado que pensar, obviamente agradecerles a todos, al presidente por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano, nos han dado los jugadores".

scaloni 3.jpg

"A los chicos los hemos molestado mucho durante todo el año y en esta preparación, y siempre nos han dado a los jugadores. No hay excusas, el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo", sostuvo.

“Lo mejor ahora es poder volver a la Argentina, estar tranquilo y muy agradecido por la oportunidad, no es fácil tenerla, sobre todo de dirigir a la Selección argentina y a este tipo de futbolistas. He fallado y tengo que reconocerlo”, continuó el entrenador en aquella conferencia de prensa.

La Selección argentina Sub 20 no la pasó bien

En el camino del Sudamericano, Argentina se quedó afuera en primera ronda de la eliminatoria y apenas cosechó tres puntos sobre 12 posibles, con un solitario triunfo sobre Perú (1-0) y caídas ante Paraguay (2-1), Brasil (3-1) y la última ante Colombia (1-0).

Sin embargo, al regresar al país junto con el plantel, Tapia lo esperó en el predio de la AFA y en una reunión le puso paños fríos a la decisión del entrenador.

sub 20 2 (1).jpg

“Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”, publicó entonces el presidente de la AFA en su cuenta de Twitter.

Es por eso que no sorprendió que la renuncia llegó cuando el dirigente está de viaje en Europa, luego de la gala de los premios The Best en París, que ganaron Scaloni -mejor DT del mundo-, Emiliano Martínez -mejor arquero-, la hinchada argentina en Qatar, y Lionel Messi, mejor jugador del mundo.

Sin dudas es un duro golpe para el proyecto de la Selección, donde la dirigencia de AFA viene haciendo un trabajo planificado y fructífero con Scaloni al frente de la mayor -renovó su vínculo hasta 2026 el lunes pasado- y Pablo Aimar en la Sub-17. Es posible que el sucesor de Mascherano salga del entorno del primer entrenador, como deseó desde el día uno de su gestión.