Martín Demichelis dijo que River fue el que mejor se reforzó

demichelis 1.jpg Martín Demichelis destacó el mercado de pases que hizo River

"Estoy completamente feliz con lo que fueron estas casi seis semanas y media de pretemporada, salvo la desgracia de algunas lesiones. Estoy tranquilo para el debut y llegaremos a Santiago del Estero con convicción", respondió el ex defensor, expectante respecto del debut de este sábado en Santiago del Estero ante Central Córdoba.

"Ojalá el sábado se vea un equipo seguro a la hora de defender, pero no vamos a resignar lo que marca la historia de River, la búsqueda del protagonismo", dijo el remplazante de Marcelo Gallardo.

En cuanto al posible equipo de River, Micho no quiso revelarlo y aclaró: "Primero se lo comunicaré a los jugadores y luego al periodismo. Espero nunca equivocarme de hacerlo al revés".

Finalmente, respecto a la inminente llegada del delantero venezolano Salomón Rondón, aclaró: "Está a punto de sumarse. No tengo dudas que (Miguel) Borja y Rondon puedan jugar juntos, aunque tienen una contextura fisica importante. Tambien pueden compartir delantera con (Lucas) Beltrán".

Martín Demichelis en conferencia de prensa

El plantel del River de Martín Demichelis

"Tengo un plantel grande y siempre suelo usar entre 23 y 24 jugadores de campo, mas tres arqueros. Hace 3 semanas uso 21 jugadores de campo y 3 o 4 arqueros, aunque las lesiones no me permiten utilizar a todos. Por eso no hubieron tantas salidas en el mercado", explicó Martín Demichelis.

Luego, el DT reconoció: "Me tengo que cuidar al tener jugadores con futuro incierto, pero hay jugadores que necesitan salir a préstamo para sumar minutos".