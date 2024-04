Martín Cicotello puso en duda su continuidad como DT de Independiente Rivadavia

Los números del santafesino no han sido positivos de los seis partidos que dirigió en la Copa de la Liga, perdió cuatro y empató dos encuentros que fueron de visitante. Solamente ganó el partido ante Argentino de Quilmes, por 1 a 0, en la Copa Argentina.

La Lepra con esta derrota quedó último en la tabla y en el promedio del descenso.

Independiente Rivadavia acumuló una nueva derrota en su despedida en la Copa de la Liga.

El entrenador santafesino fue muy claro con respecto a su futuro y aseguró: "Soy un entrenador de fútbol y tomé este desafío, nosotros somos gente de trabajo, si hay una decisión es una situación que yo no lo controlo".

"Siempre por encima de todo va estar la institución, acá no hay un egoísmo de mi parte, soy un agradecido a este club que me abrió sus puertas, me brindó la mayor confianza. Si hay una decisión con respecto a mi futuro no lo sé y no depende de mí o sí, veremos". afirmó el DT.

"Los resultados no han sido buenos, no pudimos contrarrestar la virtudes de Vélez. Todo lo que pasa en la cancha la responsabilidad es mía", opinó.

Sobre esta racha negativa del equipo que acumuló 11 partidos sin ganar, con 9 derrotas y dos empates, fue muy sincero y con autocrítica dijo: "Es un momento duro para todos, teníamos esperanza de poder ganarle a Vélez. Lo veo como un desafío importante para el cuerpo técnico, la institución, los jugadores".

"Es un momento donde hay que ser mucha autocrítica, hay que hacer silencio y trabajar y sacar al equipo de estas situación, no conozco otra formula", cerró Martín Cicotello, el DT santafesino que tendrá un desafío muy importante de sacar a Independiente Rivadavia adelante.

La partidos dirigidos por Martín Cicotello