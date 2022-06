Mariano Barbieri Gimnasia y Esgrima 3.jpg Mariano Barbieri abrió el marcador para Gimnasia y Esgrima con un golazo. Foto: Diario UNO

El experimentado jugador se refirió al gol marcado este sábado y reconoció: "Salió un lindo gol, le pegué de tijera, era la única que me quedaba porque la pelota me había quedado alta y por suerte pudo entrar. Me fui contento por el gol, pero sentimos que lo podríamos haber ganado".

►TE PUEDE INTERESAR: Luca Marcogiuseppe y sus sensaciones de la igualdad de Gimnasia ante el Deportivo Maipú

El futbolista oriundo de Chivilcoy agregó: "Creo que intentamos ganar, jugamos frente a un equipo duro pero queríamos lograr los tres puntos. Hay que seguir por este camino, tenemos que seguir sumando pero estamos en una buena posición en el campeonato".

"Las situaciones más claras fueron nuestras, tuvimos mucho empuje y buscamos ganar el encuentro hasta el final. Nos quedó la sensación agridulce de que nos podríamos haber quedado con la victoria", añadió.

►TE PUEDE INTERESAR: Los hinchas de Gimnasia y un colorido especial en el Parque

Sobre su momento personal, Mariano Barbieri reconoció: "No venía jugando de titular, ahora lo pude hacer y me sentí muy bien. Tenemos que seguir trabajando para darle lo mejor al equipo".

Mariano Barbieri tres.jpg Mariano Barbieri lleva la pelota rodeado de jugadores del Deportivo Maipú. Foto: Diario UNO

Gimnasia y Esgrima se ubica sexto con 31 puntos y enfrentará a Quilmes (viene de perder con San Telmo) este viernes desde las 20 en el estadio Centenario. En referencia a este compromiso frente a su ex equipo, Barbieri aseguró: "Vamos a jugar contra un rival duro y que se hace difícil en su cancha con el apoyo de sus hinchas. Nosotros hemos demostrado ser un equipo competitivo y trataremos de lograr los tres puntos"

La palabra de Mariano Barbieri

Embed

El golazo de Barbieri