Marcos Rojo salió al cruce de los rumores de conflictos en Boca y de su posible salida

rojo lema.jpg Marcs Rojo y Lema han sido criticados en Boca.

Respecto de las versiones de indisciplinas y conflictos en el vestuario, el defensor dijo: "Da bronca. Pero acepto la crítica, entiendo cómo es el juego. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional no hubiera hecho la carrera que hice ni jugado en los clubes que jugué, ni tanto tiempo en este nivel. Es una realidad, si no me hubiese cuidado, si estuviera de joda ahora no podría mantenerme en este nivel, no me quedan dudas. Trato de hacerme fuerte con mi familia, mis hijas, sé la persona que soy. Debo laburar y meterle para volver al nivel que me gustaría estar".

boca 1.jpg

Una de las versiones respecto de su mala convivencia con Diego Martínez es la situación de Darío Benedetto, fuera de la consideración del DT por indisciplina: "De la situación del Pipa (Benedetto) no soy quién para hablar y no lo haré en este momento. Tengo una gran amistad con él y lo del cumpleaños fui con mi mujer, fuimos en familia. Estaba lesionado en ese momento. No tenía que entrenar con el grupo. Yo respeto la relación que tengo con Darío, lo voy a bancar siempre para que dé su mejor versión. Este tiempo que no le ha tocado jugar, se lo bancó como un campeón entrenando todos los días, no hubo un problema con un compañero, tiró para adelante. No tengo nada para decir en contra de él ni nadie de mis compañeros".

00023612-12 (1).JPG El capitán fue expulsado ante Platense.

Para confirmar su intención de quedarse en Boca, Rojo reveló un llamado nada menos que de Lionel Messi: "En enero me llamó Leo (Messi) y me dijo de la posibilidad de ir para Inter. Imaginate lo que es para un futbolista. No estaba convencido de irme. Había renovado hace poco. No me quise ir. Sigo convencido de quedarme hasta el final de mi contrato, que es año y medio. Debo mejorar lo que tengo que mejorar y volver a mi nivel. Me encanta jugar con la camiseta de Boca en LaBombonera. Tendré que mejorar y esforzarme más para seguir teniendo mi lugar acá".

Marcos Rojo y la expulsión contra Platense

“Después de la expulsión me encerré y traté de no escuchar nada. Le pedí disculpas a mis compañeros y al cuerpo técnico", contó Marcos Rojo en referencia a la derrota del domingo ante Platense.

La expulsión de Rojo

"La primera amarilla fue totalmente innecesaria. Es un error enorme que a estas alturas de mi carrera no me puede pasar. Me fui expulsado a los 30 y pico de minutos y es difícil jugar con uno menos, asumo toda la responsabilidad de la derrota y se lo dije a mis compañeros. Con mucha bronca y dolor. Soy consciente de mi momento, de cómo estoy, de las cosas que paso. Las cosas que sufro. Siempre tiro para adelante, por eso quise salir a hablar", finalizó.