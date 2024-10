Marcelo Gallardo, durísimo tras la derrota de River ante Atlético Mineiro: "No nos salió absolutamente nada"

Embed

River recibió un duro golpe cuando el elenco brasileño convirtió dos goles en cinco minutos (el segundo y el tercero) para prácticamente sentenciar la serie, promediando el segundo tiempo de la mano de Deyverson y Paulinho.

Ante esto, el técnico más ganador en la historia del conjunto de Núñez, se mostró desilusionado por la imagen de su equipo ante los hinchas Millonarios que fueron a presenciar el cotejo en Belo Horizonte, Brasil.

“La gente acompañó de una manera increíble y hoy siento que no pudimos responderles. Ahora tendremos que resolver y jugar un partido perfecto en todas las líneas para intentar dar vuelta el resultado. Nada es imposible, pero hay que hacer un partido perfecto”, sentenció.

Por último, Marcelo Gallardo habló acerca de la lesión que sufrió Marcos Acuña, durante los movimientos precompetitivos, que lo marginó del partido y dio lugar para que Enzo Díaz ingresara en su lugar.

“Sufrió una molestia que no es ninguna lesión importante, pero si una inflamación sobre el tendón que le impedía desenvolverse con naturalidad. Probamos en la entrada en calor si podía mejorar, pero no pasó y no tenía sentido arriesgar si no estaba al cien por ciento para jugar un partido de estas características”, concluyó Gallardo.