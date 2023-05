julian-alvarez.jpg

Pero ellos no serán los únicos argentinos que jugarán la final del máximo torneo de clubes de Europa. En el City está el ex Vélez Máximo Perrone, quien no jugó en esta Liga de Campeones, pero fue al banco en octavos y cuartos de final.

Messi-Champions.jpg

Además en el Inter están el delantero albiceleste Joaquín Correa y Valentín Carboni, otra promesa del Sub 20 que jugó contra Bayern Munich en la fase de grupos.

Los jugadores argentinos que ganaron la Champions League