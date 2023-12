Lionel Messi en Campeones: un año después: "creo que el 95% o el 100% de los argentinos me quiere"

Messi-campeon-del-mundo-Qatar-2022.jpg Lionel Messi reveló en Star Plus que estaba seguro de que iba a ser campeón del mundo

A corazón abierto, en diálogo con el Pollo Vignolo, el capitán de la Selección argentina aseguró: "Estaba seguro de que iba a ser campeón del mundo. Sabía que Dios quería que sea campeón del mundo y que me lo iba a dar".

Respecto de las especulaciones de si estará en el Mundial 2026 cuando cumpla 39 años, fue claro: "Es una realidad que voy a llegar con una edad que normalmente no me de para jugar el Mundial. Por eso dije que no creo que esté. Por edad y por situaciones lo más normal es que no esté. El tiempo dirá si estoy o no".

Al mismo tiempo, asumió: "Hoy en lo único que pienso es en llegar bien a la Copa América y poder disputarla. Pelearla otra vez y tratar de ser campeones".

Cortitas de Lionel Messi en Campeones: un año después

El cruce con Lewandowski: "Me habia molestado su declaración porque cuando gané el Balón de Oro y dije lo que dije, lo sentí de verdad. Y que él hable de la manera que habló, me molestó. Después nos cruzamos, hablamos y quedamos en que fue un malentendido. Lo volví a gambetear porque era él".

El penal de Montiel: "Le dije a Montiel que lo defina. Si bien estábamos tranquilos porque Dibu había atajado dos, le decía que lo termine ahí, que se termine todo".

Messi mundial

La polémica con Van Gaal: “Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se le falta al respeto al rival. Yo nunca fui así. Me parece que Van Gaal lo hizo a propósito, el arquero también había hablado. Esas cosas a mí no me gustan. El Topo Gigio me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice dije: ‘Qué pelotudo. Lo único que falta es que no ganemos'".

El penal que le atajaron: “Errar el penal con Polonia me ayudó mucho porque a partir de ahí volví a los viejos tiempos, como pateaba yo antes. De mirar y aguantar un poco más, jugármela y esperar hasta el último segundo. Eso fue mucho entrenamiento”.

La Copa del Mundo: "Por las dudas cuando entré a la cancha no la miré. Dicen que no hay que mirarla ni tocarla, y yo por las dudas no hice ninguna. No la había visto y la primera vez que la vi tenía una luz, brillaba… Era impresionante. Fue como un ‘ya está’. Estaba hermosa”.

Campeones: un año después

En Canpeones: un año después, los referentes de la Selección argentina cuentan que significa ser campeón del mundo y rememoran un año después los mejores momentos del título logrado en Qatar

Ya están disponibles en Star Plus los capítulos de Messi, Di María, Enzo Fernández, y Mac Allister; mientras que el martes 5 de diciembre se estrenarán los de Dibu Martínez, Lautaro, De Paul, Otamendi, Julián Alvarez y Cuti Romero.