Leandro Ciccolini y la motivación del choque frente a Quilmes

Leanadro Ciccolini Gimnasia y Esgirma-.jpg El volante Leandro Ciccolini dijo que es un jugador más completo Foto: Martín Pravata (UNO)

El ex San Miguel admitió: "Será un partido muy lindo para jugar porque es contra un rival grande de la categoría que se preparó para ascender. Quilmes es un equipo que juega muy bien y que tiene jugadores de jerarquía. Es una linda medida para nosotros que intentamos ser protagonistas en todas las canchas. Nosotros tenemos que ser un equipo muy intenso y estar concentrados para lograr los tres puntos en una cancha muy difícil".

Sobre la última igualdad ante el Deportivo Maipú, reconoció: "Nos quedó la sensación de que perdimos dos puntos. Creo que nos impusimos sobre el rival y aunque no tuvimos muchas situaciones claras, pero si muchas aproximaciones, mostramos mucha intensidad y sometimos a un rival que juega bien y que venía de ganar. Superamos al rival y por eso fue una lástima no habernos quedado con los tres puntos".

Gol Ciccolini 2.jpeg Leandro Ciccolini se refirió al choque ante Quilmes. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sobre las bajas que ha tenido Gimnasia y Esgrima en el mercado de pases, expresó: "Hemos tenido bajas muy importantes, pero tenemos un buen plantel para remplazar a los jugadores que se fueron. A quiénes les toque jugar sabemos que lo van a hacer de la mejor manera".

Leandro Ciccolini destacó de la claves de su gran rendimiento personal y reconoció: "Me siento bien en lo personal y estoy muy agradecido con el cuerpo técnico que me ha dado mucha confianza. Me potenciaron mucho en lo táctico, en lo defensivo que no es mi fuerte, y vengo haciéndolo muy bien. No solamente me enfoca en atacar sino en estar siempre ordenado y posicionado tácticamente para defender. Me están haciendo un jugador más completo y ayudado por la gran confianza que me dan mis compañeros".