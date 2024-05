Lautaro Petruchi tuvo un correcto desempeño en el triunfo de Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Morón

Sin embargo el triunfo es una inyección anímica necesaria y así lo reconoció el arquero. "Veníamos buscando este triunfo. Veníamos trabajando por esto. Estábamos en una racha bastante negativa y había que salir en algún momento y por fin se nos dio", destacó.

En la semana se había estudiando bastante al rival y por fortuna, el trabajo salió como el equipo esperaba. "Ellos son un equipo duro, ya sabíamos. No es nada que no hayamos practicado o visto en los videos, en el análisis. Lo importante es que nos repusimos de eso, no entramos en el juego de ellos y lo sacamos adelante", subrayó Petruchi.

Gimnasia2.jpeg Silba fue el autor del gol de la victoria ante Gimnasia y Esgrima. Cristian Lozano/UNO

El arquero también hizo alusión al entrenador, Darío Alaniz y expresó su apoyo y agradecimiento al cuerpo técnico que terminó su etapa al frente del plantel. "Hablamos antes de salir a la cancha que ellos (el cuerpo técnico) ya hicieron su parte dándonos las herramientas en las prácticas. El apoyo y la confianza que está siempre y por ahí nosotros tenemos que demostrar adentro de la cancha y retribuírselo", sentenció.

Qué viene para Gimnasia y Esgrima

El Lobo enfrentará a Temperley en la próxima fecha. El encuentro se disputará el lunes 27 de mayo, desde las 21.10hs, con televisación de TyC Sports. El plantel tuvo día libre este lunes y retomará los entrenamientos mañana por la mañana.

La palabra de Lautaro Petruchi