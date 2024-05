La continuidad de Darío Alaniz como entrenador de Gimnasia y Esgrima no está asegurada

Dario Alaniz gimnasia y Esgrima tres.jpg Darío Alaniz junto a Martín Puppato uno de sus ayudantes de campo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

"Hasta el momento no he tenido ningún llamado de los dirigentes, hasta ahora sigo siendo el entrenador, después la decisión la tomará el presidente Fernando Porretta. Desde que asumimos sabemos que los resultados son los que mandan” aseguró el DT tras la victoria.

El Lechuga asumió en la 5ta fecha ante Deportivo Madryn, tras la salida de José María Bianco, y siempre tuvo el respaldo de los jugadores algo que quedó demostrado en los goles de Matías Recalde y Luis Silba, cuando todos fueron a abrazar al DT.

Con respecto al respaldo de los jugadores, agradeció y dijo: "Ellos saben de la manera en la que trabajamos y de la forma que nos manejamos. Somos gente trabajadora, humilde, que quiere lo mejor para el club y nos brindamos por completo todos los días. Tenemos un agradecimiento hacia los jugadores porque nos defendieron dentro del campo de juego".

"Con el presidente Fernando Porretta tuvimos un intercambio de mensajes después de la eliminación con Mitre de la Copa Argentina. No estábamos conformes ninguno de los dos, pero de la continuidad no hablamos", contó el ex volante.

El cariño de los hinchas

"Desde un primer momento tuve el apoyo del hincha que se siente identificado con lo que hacemos en el campo de juego. Desde que asumimos el equipo cambió por completo e intenta jugar todos los partidos de la misma manera, de local y de visitante", reflexionó el entrenador mensana.

gimnasia moron Cristian Lozano

Con respecto a la victoria ante el Deportivo Morón, tras tres derrotas consecutivas, dijo: "Estamos felices interiormente por lo que se brindó el equipo. Era importante ganar para salir de la mala racha y poder regalarle a la gente un triunfo".

Darío Alaniz fue el último que salió del vestuario y no se lo vio eufórico. Siempre estuvo cuando Gimnasia lo necesitó y aunque desde la dirigencia nunca lo ratificaron, siempre fue partido a partido.

Habrá que ver que sucede en las próximas horas.

La palabra de Darío Alaniz