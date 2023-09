La Selección argentina ya tiene rivales para el Mundial Sub 17 de Indonesia

echeverri 2 (1).jpg El Diablito Echeveri es la figura de la Selección argentina Sub 17 que jugará el Mundial Sub 17 de Indonesia

Los 24 seleccionados clasificados, de 6 confederaciones distintas, fueron distribuidos en cuatro bombos de seis países cada uno, y el único lugar asegurado previamente era el del anfitrión, que ocupó el puesto 1 del Grupo A y jugará el partido inaugural ante Ecuador.

El sorteo contó con la asistencia del ex arquero brasileño Julio César y el ex mediocampista ghanés Stephen Appiah y tenía como premisa que no haya más de un equipo de la misma confederación en una zona, por lo que Argentina no podía cruzarse en esta instancia con Brasil, Ecuador y Venezuela.

Los grupos del Mundial Sub 17 de Indonesia

Grupo A: Indonesia, Ecuador, Panamá y Marruecos.

Grupo B: España, Canadá, Mali y Uzbekistán.

Grupo C: Brasil, Irán, Nueva Caledonia e Inglaterra.

Grupo D: Japón, Polonia, Argentina y Senegal.

Grupo E: Francia, Burkina Faso, Corea y Estados Unidos.

Grupo F: México, Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda.

El Mundial Sub 17 de Indonesia

En un principio, el Mundial Sub 17 estaba planificado para realizarse en Perú durante 2021, en el marco del Bicentenario de su Independencia, pero tuvo que postergarse debido a la pandemia del Covid-19.

El 3 de abril de 2023, la FIFA confirmó la baja de la sede, producto de la incapacidad para cumplir los compromisos de infraestructura necesarios, por lo que el torneo se trasladó a Indonesia, país que había perdido la organización del Mundial Sub 20, derivado a Argentina, por negarse a recibir al equipo israelí.

La Selección argentina Sub 17 tendrá el objetivo de alcanzar la final y, de esta manera, superar la mejor marca obtenida hasta el momento en certámenes de la categoría, es decir, los terceros puestos conseguidos en 1991, 1995 y 2003.