Polémica por la camiseta de la Selección argentina para la Copa América 2024

camiseta 1.jpg

En la imagen se puede observar que el uniforme alternativo de la Selección argentina tendría como color principal el azul, que va acompañado de los detalles en celeste y blanco.

Por otro lado, muestra que tiene el escudo sobre el corazón y por supuesto, cuenta con las tres estrellas que, como las letras, son de color blanco.

La Copa América 2024, en la que la Selección argentina defenderá el título ganado en Brasil, será en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio

alternativa 1.jfif

Polémica en las redes sociales por la camiseta de la Selección

Distintos usuarios opinaron sobre la indumentaria de la Selección argentina y muchos de ellos se mostraron en desacuerdo con el diseño.

"Una aberración el diseño"; "Falleció la estética"; "No sé si me parece muy linda o muy fea. Messi hace magia quizás"; "Cuando las pibas eligen la remera de egresados porque los pibes no tienen más ganas de discutir" y "Horrible", fueron algunos de los comentarios en la red social X, ex Twitter.