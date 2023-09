Benjamín Cremaschi debutó para Estados Unidos, pero aún puede jugar para la Selección argentina

Benjamín Cremaschi es el 1° jugador en pasar por todas las etapas formativas en Estados Unidos



MLS Next (Academia juvenil)

MLS Next Pro (Filial/Reserva)

MLS (1° División)

USYNT (Selección juvenil de )

USMNT (Selección mayor de )



Via @InterMiamiCF pic.twitter.com/HRoIFbYxRD