Kevin Humeler sueña con pelear el ascenso en Gimnasia y Esgrima

kevin humler lobo.jpg Kevin Humeler firmó el contrato y se puso la camiseta de Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El guardameta habló con Ovación y dejó sus sensaciones de la etapa que está viviendo en el Lobo. "Me siento muy agradecido por la confianza que me han dado. Es una linda posibilidad que se me presenta para jugar en un gran club que estuvo peleando el ascenso".

Humeler reconoció: "En el último torneo se dejó la vara muy alta porque estuvieron cerca del ascenso. Ahora trataremos de llevar al club a lo más alto"

Jevin Humeler, admitió: "Vengo a pelear por un puesto e intentar sumar los minutos que sean posibles. Trabajaremos mucho en esta pretemporada y estaremos a disposición del entrenador Joaquín Sastre para cuando me necesite".

El arquero santafesino comentó sus virtudes y dijo: "Me gusta jugar mucho con los pies y trato de transmitirle seguridad a mis compañeros".

gimnasia y esgrima....JPG

La palabra de Kevin Humeler