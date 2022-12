Héctor Herrera, ilusionado con jugar en Gimnasia y Esgrima

Herrera uno.jpg Héctor Herrera lleva la pelota en el entrenamiento. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

La flamante incorporación mensana habló con Ovación y se mostró muy ilusionado por su llegada al equipo blanquinegro: "La verdad es que lo tomó como una gran posibilidad de jugar en un club importante como Gimnasia y Esgrima. Soy un jugador muy joven, vengo a dejar todo y a sumar una experiencia muy importante aprendiendo de mis compañeros.".

"Me seduce mucho jugar en este club que en el último torneo peleó por el ascenso, aunque no se le dio. Se nota que es un club muy ordenado, son muy lindas las instalaciones y en el próximo torneo esperemos poder pelear arriba".

gimnasia.jpg Gimnasia y Esgrima completó su primera semana de trabajo. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El volante contó: "Hice todas las divisiones inferiores en Talleres de Córdoba. Me siento muy agradecido al club, aprendí muchísimo y ahora espero poder darle lo mejor a Gimnasia y Esgrima".

El jugador se refirió a su virtudes y manifestó: "Me gusta gambetear y dar pases de gol a los compañeros. Estos primeros días han sido muy positivos para mí, me voy adaptando y mis compañeros me han recibido muy bien".

Chicho Herrera destacó el gran año que tuvieron los equipos de Córdoba. "La verdad es que es un lindo presente, ascendieron Belgrano, Instituto y Racing y ahora Córdoba tiene a Talleres, Belgrano e Instituto en primera división y a Racing en la Primera Nacional"