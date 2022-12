Matías Villarreal, con la cabeza puesta en Gimnasia y Esgrima

Matías villarreal Gimnasia y Esgrima uno.jpg El Lobo está transitado sus primeros días de pretemporada. Se fueron muchos jugadores. y han llegado pocas incorporaciones. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Matías Villarreal se refirió a su futuro y afirmó: "Hubo un interés de Unión Magdalena y no se llegó a un acuerdo por el resarcimiento económico. Estamos en el club y me queda un año más de contrato. No puedo asegurar una continuidad, esta una profesión muy dinámica, es todo día a día, pero estoy entrenando con la mejor predisposición y con la cabeza en Gimnasia y Esgrima".

Matías villarreal tres.jpg El Lobo con Joaquín Sastre, sueña con volver a pelear el ascenso. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"Hicimos un gran torneo, estuvimos muy cerca de jugar la final por el ascenso y seguramente van haber varios ofrecimientos para varios de mis compañeros. Esta es una carrera corta y que hay que aprovechar las oportunidades", opinó.

Con respecto a los primeros días de pretemporada, manifestó: "Es una adaptación que por ahora va tranquila, pero es exigente e intensa. Sabemos que los primeros días se sufre (risas) más de lo que se disfruta. Estamos preparados para hacer una buena pretemporada y adaptarnos al trabajo del nuevo cuerpo técnico".

Sobre el entrenador Joaquín Sastre, ex ayudante de campo de Luca Marcogiuseppe, dijo: "Va seguir por la misma línea que Luca porque han trabajado juntos, pero. Joaquín le va a dar al equipo la impronta de lo que el pretende para Gimnasia y Esgrima. Es una ventaja tenerlo, porque conoce el club y a los jugadores que nos hemos quedado".