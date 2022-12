Gimnasia y Esgrima se ilusiona con los goles de Daniel Molina

Daniel Molina tuvo destacadas actuaciones en la Reserva de Godoy Cruz y tiene un gran futuro en el fútbol.

Daniel Molina Gimnasia.jpg Daniel Molina se siente entusiasmado de jugar en Godoy Cruz. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El futbolista, tras la práctica de este viernes en el estadio Víctor Legrotaglie, habló con Ovación y contó la sensaciones de estar en el Lobo. "La verdad que me siento muy contento por esta oportunidad que se me presenta. Me han recibido muy bien en este club y vamos aprovechar al máximo esta chance. Venimos a aprender y a colaborar con el equipo".

El jugador, que viene de ser goleador en la Reserva de Godoy Cruz, sobre su nuevo club, admitió: "Es una linda experiencia que se me presenta. Este club es muy importante, en el último torneo peleó por el ascenso, trataremos de dar lo mejor por esta camiseta".

Mario Galeano, que estuvo en Gimnasia y Esgrima la temporada pasada y jugaron juntos en el Tomba, le habló muy bien del equipo Mensana. "Me dio grandes referencias de esta institución, estos primeros días han sido muy buenos. La gente me ha tratado muy bien, me siento muy feliz", dijo.

