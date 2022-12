Bruno Nasta y el nuevo desafío de jugar en Gimnasia y Esgrima

bruno Nasta Lobo.jpg Bruno Nasta posó en el estadio Víctor Legrotaglie

El goleador, sobre su arribo al equipo que dirige Joaquín Sastre, se mostró muy contento y reconoció: "La verdad que me siento muy feliz de venir a jugar a este club tan importante. En el último torneo peleó el ascenso. Venimos a dejar todo por estos colores, me siento muy agradecido por la confianza que me han dado. Hemos arrancado el trabajo conociendo al cuerpo técnico, a los nuevos compañeros y a esta linda institución".

Sobre su llegada al equipo del Parque, contó: "Cuando terminó mi vínculo en San Martín de Tucumán, me hablaron de la posibilidad de venir y pudimos llegar a un acuerdo. En el mercado de pases anterior estuvimos cerca de venir, ahora se dio la posibilidad y se pudo concretar".

Nasta dos.jpg Nasta en el momento de firmar su contrato en Gimnasia y Esgrima.

"En mi carrera es un salto importante. Gimnasia y Esgrima es un equipo que viene de luchar por el ascenso. Estuvo muy cerca de lograrlo, me seduce venir a esta institución y vamos a dejar todo en esta nueva etapa y juntos a los compañeros poner en lo más alto a esta prestigiosa institución", agregó el futbolista.

Bruno Nasta se siente muy identificado en Mendoza, donde jugó en Huracán Las Heras y el Deportivo Maipú. "Mendoza me da un plus en lo familiar, que hace rato que no encontraba. Mi familia se siente muy feliz".

