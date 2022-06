Juveniles de Boca y River se cruzaron en un pasillo y sucedió lo impensado

►TE PUEDE INTERESAR: Antonela Roccuzzo publicó su foto más sensual del 2022

Ambos equipos representaron junto a otros equipos a la Argentina en la Liga Evolución de la Conmebol y, para sorpresas de muchos, festejaron a pura sonrisas, abrazos, saltos y cantos.

Las imágenes fueron difundidas por las redes sociales de la Conmebol, con esta frase: "La Fiesta Evolución 2022, ¡compañerismo, unión y respeto!".

Boca y River, en el torneo de la Conmebol

Además de la Sub 16 femenina de River y la Sub 13 masculina de Boca, también participó de la Liga Evolución de la Conmebol, representando a la Argentina, la Sub 14 femenina de Platense.

El torneo en Paraguay empezó el 10 de junio pasado y tuvo su coronación este domingo que pasó, en Asunción, donde participaron más de 700 futbolistas de todos los países que componen la Conmebol.