Ricardo Caruso Lombardi aniquiló a Carlos Tevez por su llegada a Rosario Central

Y uno de los que se expresó sobre el Apache y el comienzo de su carrera como entrenador, fue el polémico DT Ricardo Caruso Lombardi.

El experimentado entrenador habló sin pelos en la lengua sobre la inminente llegada de Carlos Tevez a Rosario Central.

Tras una exitosísima carrera como jugador, Carlos Tevez arribará al banco del Canalla.

ricardo-caruso-lombardi.jpg Ricardo Caruso Lombardi no comparte la idea de que Carlos Tevez dirija sin tener el curso de DT.

Ricardo Caruso Lombardi pulverizó a Carlos Tevez

Ricardo Caruso Lombardi, en diálogo con Fútbol 910 de Radio La Red AM 910, apuntó contra el ídolo de Boca.

carlos-tevez.jpg Carlos Tevez está en boca de todos por su pronta llegada al banco de Rosario Central.

“No sé si puede ser técnico Carlos (Tévez), salvo que haya hecho un curso acelerado. Para dirigir Primera División, necesitas tres años de curso. Con un año, podes dirigir jóvenes. Con dos años, Reserva. Tevez, con año y medio de curso, no puede dirigir Central. En AFA van a inventar que hizo un curso online”, disparó Ricardo Caruso Lombardi.

Luego señaló: “En mi época, cuando hice el curso, en dos años estabas habilitado para dirigir en todas las categorías, desde la novena de Cambaceres hasta la Primera de Boca. Después, a partir de marzo de 2018, el curso pasó de durar dos a tres años. En caso que haya hecho la capacitación afuera, tiene que homologar el título en AFA”.

"No podés tener a una persona estudiando tres años para hacer el curso de entrenador para primera división y que él dirija cuando no terminó el curso. Que no nos tomen de tarados", finalizó.