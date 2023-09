Julián Álvarez y sus números impactantes en el Manchester City

1695155758230919676.jpg Julián Álvarez está en su mejor momento en el Manchester City

El cordobés convirtió un doblete que sirvió para revertir el resultado en el Etihad Stadium y acumuló su 16to. gol sobre 15 partidos en condición de titular y con el City jugando de local. Por Liga de Campeones, Álvarez es pura eficacia: ya había convertido en el Etihad ante Copenhague y Sevilla.

►Te puede interesar: Julián Álvarez la rompió en la quinta victoria seguida del Manchester City

"Julián lo tiene todo, la lucha, los goles y las asistencias. Y es un hombre increíblemente encantador. Jugar detrás de Erling Haaland lo convierte en una amenaza increíble. Estoy muy feliz por él porque se lo merece", explicó Guardiola.

1695155746230919675.jpg Álvarez comparte el ataque con Haaland

Además, en esta temporada de la Premier Guardiola está usando a Álvarez como titular junto al notable goleador noruego Haaland, a diferencia del año pasado cuando era suplente y entraba en el segundo tiempo o directamente no lo ponía.

Álvarez suma en el Manchester City 57 partidos en competencias locales e internacionales con 21 goles, mientras que en el seleccionado argentino jugó 24 encuentros e hizo 7, 4 de ellos en el Mundial de Qatar 2022.

En la temporada, Julián acumula 4 goles y 4 asistencias en solo 6 partidos entre Premier League y Champions League, de los que jugó todos los minutos.

alvarez 1.jfif Julián fue clave en la victoria de los Citizens

La confianza de Julián Álvarez

Julián Álvarez, goleador y figura en el triunfo de Manchester City sobre Estrella Rioja, de Belgrado, agradeció la "confianza" de Guardiola y también se refirió a su nueva posición en el campo de juego.

"Me siento bien. Me dieron confianza con bastantes minutos, trato de aprovecharlo y doy lo mejor en el campo para ayudar al equipo. Si me dan la confianza, trato de devolverla", señaló Álvarez en diálogo con ESPN.

¡DOBLETE DE LA ARAÑA Y REMONTADA DE LOS CIUDADANOS EN CASA! | Man. City 3-1 Estrella Roja | RESUMEN

"Tuve un cambio grande hace un año al venir de Argentina a Manchester, con otra liga, otro idioma, otra cultura, pero me ayudaron a adaptarme rápido en un año donde pudimos ganar todo y espero seguir por este camino", indicó el delantero del seleccionado argentino.

El ex River Plate jugó en todo el frente de ataque en una función muy cercana a la de enganche: "En mi carrera jugué en distintas posiciones en el frente de ataque y me siento cómodo haciéndolo ahí. Le puedo aportar algunas cosas al equipo y mientras sigamos así, irá todo bien".

Julián Álvarez y su amor por River

El delantero campeón del mundo y figura de Manchester City Julián Álvarez se acordó de River Plate, el club de sus amores y donde se formó, de cara al Superclásico del 1 de octubre: "Lo veré en casa con la familia, somos todos de River. Estaremos alentando a mis ex compañeros y a todo el mundo River", aseguró.

"Nos vamos a preparar para verlo", dijo la "Araña" quien se formó como jugador y brilló en River entre 2018 y 2022.

"Es a las seis de la tarde de acá", retrucó Álvarez, enterado del día y horario del Boca-River programado para la 7ma. fecha de la Copa de la Liga.