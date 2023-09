Julián Álvarez fue el héroe del Manchester City en el debut en la Champions League

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1704226048357945559%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704226048357945559%7Ctwgr%5Ed716c89d5dc0e970bcfc1ac54cce4624374e6a22%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticiasargentinas.com%2Fdeportes%2Fvideo-doblete-de-julian-alvarez-para-el-manchester-city-ante-el-estrella-roja-de-belgrado&partner=&hide_thread=false ¡¡UN GOLAZO DE CRACK!! Haaland asistió y Julián Álvarez marcó con clase el 1-1 de City vs. Estrella Roja por la #CHAMPIONSxESPN.



Aún así, el defensor del título europeo no bajó los brazos y en el segundo tiempo lo empató, rapidamente a los dos minutos, con una jugada iniciada por el argentino Julián Álvarez que recibió la pelota en tres cuartos de campo rival y se la dió al noruego Erling Haaland que se encontraba a unos pasos del área de los serbios. El ex Borussia Dortmund empezó a cerrarse para el medio y, cuando vió que el ex River picó al vacio por su espalda, metió el pase a la carrera para el de Calchín que eludió al arquero y marcó el 1-1.

Con la igualdal, el Manchester City fue a por más y lo consiguió a los 14 mediante un tiro libre desde el vertice derecho del área del Estrella Roja de Belgrado. Julián Álvarez se hizo cargo de la ejecución del mismo, le pegó con una comba que se abrió buscando el segundo palo y el arquero israelí Omri Glazer, en el intento de despejarla con los puños, se la terminó metiendo en su arco poniendo el 2-1 para el equipo ciudadano.

En la misma zona, Leipzig, de Alemania, derrotó como visitante a Young Boys, de Suiza, por 3 a 1 en el estadio Wankdorf de la ciudad de Berna.

Un dato destacado de la jornada se produjo en Roma con el empate agónico de Lazio ante Atlético Madrid de Diego Simeone, por 1 a 1.

El arquero Ivan Provedel, en la última jugada y de cabeza, marcó la igualdad para el conjunto italiano. El español Pablo Barrios Rivas puso en ventaja al Atleti.

Los campeones del mundo Nahuel Molina y Ángel Correa jugaron para el equipo madrileño. El defensor lo hizo como titular, mientras que el delantero ingresó en la segunda etapa. En tanto, el volante Rodrigo De Paul no fue de la partida por lesión.

Por su parte, Barcelona goleó a Royal Antwerp por 5 a 0 en el Camp Nou, en el partido válido por el grupo H. El equipo catalán repitió el marcador del fin de semana pasado, por la liga española y ante Betis.

Milan no pasó hoy del empate sin goles con Newcastle en el partido válido por el grupo F. El equipo italiano, que el sábado pasado cayó por goleada 5-1 en el clásico ante Inter por la Serie A, no encontró caminos para romper la férrea defensa inglesa en el San Siro de Milán.

La presente edición de la "Champions" resulta especial porque por primera vez en los últimos 20 años no tendrá a sus dos máximos referentes históricos: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Otros resultados de la primera fecha de la Champions League:

Grupo F: PSG 2-Borussia Dortmund 0

Grupo H: Shakhtar Donetsk 1-Porto (Alan Varela) 3

Grupo E: Feyenoord 2-Celtic Glasgow 0.

