José Mansur en Radio Nihuil: "Por hacer el Gambarte no vamos a menoscabar la formación del equipo"

En ese sentido, agregó: "Por hacer el Gambarte no vamos a menoscabar la formación del equipo. No es así. El Gambarte lo estamos llevando como corresponde sin ningún sobresalto de lo que solemos llevar en el tema fútbol", afirmó con vehemencia José Mansur. "Estamos trabajando en tratar de conseguir los refuerzo necesarios para tratar de rearmar el plantel como pretendemos. No es fácil, es complejo. Estamos buscando los reemplazos que puedan sustituir de la mejor manera posible a los jugadores que se fueron", agregó.

Feliciano Gambarte dos..jpeg Continúan las obras en el Estadio Feliciano Gambarte.

Respecto del tema refuerzos, el ex presidente de la institución bodeguera subrayó que el mercado de pases "es complicado con las posibilidades económicas de los equipos de Argentina en competencias con clubes de otros países". Por ello volvió a expresar: "Estamos buscando refuerzos y no hemos podido conseguir. No vamos a traer por traer. Es complejo pero estamos trabajando. Estamos tratando de traer jugadores que no sean apuesta".

El Expreso se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones, perjudicado con la quita de puntos por los incidentes en el partido frente a San Lorenzo en el Malvinas Argentinas. "Godoy Cruz no jugó tan mal los partidos anteriores. La estructura del equipo está. Podemos haber tenido un mal arranque. Sobre la quita de puntos hicimos la apelación al tribunal de disciplina", analizó Mansur.

Godoy-Cruz-San-Lorenzo-incidentes.jpg Los incidentes del partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo que le valieron al primero la quita de puntos.

El vicepresidente habló de uno de los jugadores que retornó en este mercado de pases, Gonzalo Ábrego y aseguró: "Ábrego se queda, es la idea. No nos ha sido fácil sostener a algunos jugadores. Hemos tenido intentos de clubes de llevarse jugadores de Godoy cruz de prepo". En ese sentido, Mansur sumó: "Godoy Cruz si vende, vende bien. Si un jugador de Godoy Cruz se va a ir es porque a la institución le sirve. La idea inicial era tocar el equipo lo menos posible y eso hemos hecho".

abrego 1.jfif Gonzalo Ábrego en principio se quedaría en Godoy Cruz.

Sobre aquel fatídico encuentro que debió ser suspendido por internas entre facciones de la barra de Godoy Cruz, José Mansur sentenció: "Es un tema de razonabilidad y criterio. Los integrantes de cada sector saben que va a tener que actuar de una determinada manera para no perjudicar a la institución. Es un tema que decanta solo. La policía le aplicó derecho de admisión a mucha gente por los disturbios de ese partido, hay mucha gente condenada", cerró.

La entrevista completa a José Mansur