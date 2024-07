"Después del segundo gol nos desordenamos, no encontramos nunca el rumbo, pero hay que seguir trabajando, no queda otra alternativa. No hay que poner excusas de que no han venido refuerzos, ni mucho menos. El responsable soy yo y trataremos de mejorar para lo que viene", fue el testimonio del entrenador del Expreso en diálogo con Radio Nihuil.

Sin excusas, Daniel Oldrá reconoció que Godoy Cruz no jugó bien ante Racing.

Cuando le consultaron si le preocupaba el mercado de pases, donde el Tomba incorporó solo un par de refuerzos, manifestó: "Lo que me preocupa es poder encontrar el equipo y si vienen más refuerzos será importante para la competencia del grupo".