Mansur se refirió a los incidentes en el Malvinas y al próximo mercado de pases

"Tenemos pensado traer refuerzos. Todos los libros de pases no son fáciles. Va a depender mucho quién se queda y quién se va. Vamos a traer refuerzos pensando en lo inmediato y también en el futuro", aseguró Mansur al ser consultado sobre el libro de pases próximo a abrirse.

Manzur2.jpeg José Mansur en la tribuna del estadio Julio César Villagra de Belgrano, viendo a Godoy Cruz. Nicolás Ríos/UNO

La pregunta obligada pasó por los dos futbolistas que en las últimas horas han sido foco de las noticias en el Tomba por su eventual salida del club. Uno es Tomás Conechny y el otro es Thomas Galdames. Sobre el primero, aclaró: "todavía Conechny no se ha ido, estamos negociando. Hay una propuesta y todavía no está terminada la negociación. Calculamos que va a terminar bien pero no está cerrada". Y, sobre el segundo, brindó una respuesta más genérica: "no hemos tenido ofertas concretas por ningún otro jugador", pese a que los rumores sobre su salida son muy fuertes.