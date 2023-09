Jorge Almirón fue terminante tras la victoria de Boca ante Central Córdoba

boca 1.jfif Jorge Almirón alternó titulares y suplentes de Boca pensando en lo que viene

Luego habló del grupo y de este momento, ante algunas versiones que decían de algunas desavenencias entre el plantel y el cuerpo técnico, luego de la caída el viernes pasado ante Defensa y Justicia: "Se nota en el vestuario una gran armonía y hoy les tocó jugar a otros chicos y están apoyados por los que no les tocó. Es un alegría grande por todos. Yo me enfoco en el día a día, me siento feliz acá y no cambiaría este lugar por nada del mundo. Estamos con una gran unión, que es la manera en que vamos a encarar todos estos partidos que siguen", avisó.

Y hablo también de como va encarar la seguidilla de partidos que se le vienen al equipo, que son el sábado próximo ante Lanús, con Palmeiras por la Libertadores el próximo jueves 28 de este mes, luego el superclásico ante River el 1 de octubre a las 14 en la Bombonera y la revancha en Brasil ante el "Verdao" el 5 de ese mes:

"A los que no les tocó tal vez jueguen el sábado, porque después tenemos jueves, domingo y jueves. Pero lo que se viene es lo que estamos esperando todos", refirió.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLagusneta%2Fstatus%2F1702830535163191468&partner=&hide_thread=false Almiron está a dos partidos de dejar de ser el DT de Boca pero al mismo tiempo a tres de quedar en la historia. Nunca vi algo igual. pic.twitter.com/y9WmzA8eWa — La Agusneta (@Lagusneta) September 15, 2023

Cómo quedó Boca en la Copa de la Liga y la Tabla Anual

El último triunfo de Boca había sido ante Platense por la primera fecha de la Liga por 3 a 1 el 18 de agosto pasado, más allá de que en el medio estuvieron la clasificación ante Racing por Copa Libertadores y ante Almagro por Copa Argentina, ambas definidas por penales tras respectivos empates.

20-09-2023_boca_juniors_visita_a_central (1).JPG Boca consiguió tres puntos que lo acomodaron en la Copa de la Liga y la Tabla Anual

Con la victoria, el xeneize forma parte de un lote de 7 equipos que tienen 6 puntos en la Zona B de la Copa de la Liga y que estarían compartiendo la cuarta posición, la última que clasifica a los playoffs de la competencia.

En la Tabla Anual, Boca llegó a 50 puntos e igualó la línea de Defensa y Justicia que hoy sería el último clasificado a la Copa Libertadores 2024.

Jorge Almirón y el próximo duelo ante Lanús

Jorge Almirón se refirió al choque contra el "Granate", su ex club, del próximo sábado desde las 18.30 en la Bombonera: "Tengo un gran cariño por la gente de Lanús y un agradecimiento eterno. pero el sábado va a haber una energía muy fuerte. Siempre la cancha de Boca esta llena y queremos hacer un buen partido", aseguró.

¡EL XENEIZE VOLVIÓ AL TRIUNFO CON UNA GOLEADA ANTE EL FERROVIARIO! | C. Córdoba 0-3 Boca | RESUMEN

En su paso por el equipo del Sur el técnico hoy boquense consiguió el torneo local del 2016 y lo llevo a la final de la Copa Libertadores en 2017 que perdió con Gremio, de Brasil.

Boca, que volvió en vuelo chárter a Buenos Aires, regresará a las prácticas este mismo miércoles en el predio de Ezeiza.