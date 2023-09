Boca volvió a perder y hay números que inquietan a Jorge Almirón

16-09-2023_defensa_y_justicia_le_provoca (3).jpg Boca jugó mal, perdió y tanto sus jugadores como Jorge Almirón se fueron disconformes

"Yo pienso en hoy, no en Palmeiras. El equipo tiene intención de jugar, en el primer tiempo creamos situaciones de gol. No me puedo volver loco por un mal resultado, no puedo decir que el equipo no intenta o no juega bien, debemos ser concretos. Las (chances) que tenemos, hay que meterlas" sentenció.

Después, el DT evaluó, de manera muy particular, las situaciones que les creó el "Halcón" de FLorencio Varela, especialmente en los 25 minutos finales del primer período: "Fueron pelotazos, el arquero (Enrique Bologna) sacó 2, 3 largas y le pegó muy bien, el retroceso es difícil, es un pelotazo de 50, 60 metros que pasa por arriba de los centrales y alguna situación generaron. Hay que evaluar más las situaciones y debo hablar con los jugadores", prometió.

¡EL XENEIZE CAYÓ ANTE EL HALCÓN Y SUMÓ SU TERCERA DERROTA AL HILO! Defensa y J. 1-0 Boca | RESUMEN

Los números recientes de Boca

Copa Libertadores: Está en semifinales aunque tanto en octavos como en cuartos empató los 4 partidos y ganó las dos series por penales.

Marcos Rojo: "Es una derrota dura"

El capitán y central de Boca Juniors, Marcos Rojo, se lamentó hoy tras la derrota de su equipo frente a Defensa y Justicia y la calificó: “Es una derrota dura. Vinimos a buscar el triunfo y no se consiguió”.

El defensor, de 33 años, analizó el partido y reflexionó: “Hicimos un gran primer tiempo. Dominamos la pelota casi todo el partido”.

16-09-2023_defensa_y_justicia_le_provoca (2).jpg Boca sufrió otra derrota y tampoco convence en el juego

“Ellos (Defensa y Justicia) son un gran equipo, nos atacaron, esperaron que nos equivoquemos, que cometamos errores en la mitad de la cancha y creo que ahí nos hicieron mucho daño”, agregó el exjugador de Manchester United.

Por otro lado, Rojo habló del presente de Boca, que se encuentra en semifinales de Copa Libertadores, en cuartos de Copa Argentina y disputando la Copa de la LPF: “Estamos pasando un momento lindo, estamos peleando todos los frentes, es muy desgastante", apuntó.

"Tenemos que seguir trabajando, mejorar, pero vamos por buen camino”, cerró el ex jugador del seleccionado argentino en los Mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018