Joaquín Sastre destacó el brillante triunfo de Gimnasia y Esgrima

"Creo que fue el mejor partido que jugamos. Sabíamos que si nosotros hacíamos un buen partido como lo hemos hecho en varios de los encuentros, íbamos a tener posibilidades de ganar. Y se nos dio todo, pudimos jugar bien y convertir varios goles".

Hinchas-Gimnasia.jpg Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

El entrenador se puso contento por la vuelta del defensor Rodrigo Cáseres, que no jugaba desde el 8 de mayo de 2022 ante Deportivo Morón, por una rotura de ligamentos. "Hacía más de un año que no competía y después de la lesión de Maximiliano Padilla, tomé la decisión de que jugara de titular y me alegra muchísimo su regreso", deslizó.

"No nos tenemos que sentir menos que nadie. Yo sé que las comparaciones con Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia existen. Nosotros con nuestros recursos competimos y tratamos de dar lo mejor cada partido", cerró el contador.

La palabra de Joaquín Sastre

Embed