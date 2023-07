Joaquín Sastre está dejando su sello en Gimnasia y Esgrima

joaquin sastre all boys 1.jpg El DT se refirió a la profesión que ejerce, se siente agradecido a los jugadores y a la dirigencia por la confianza que le dan.

El DT, que fue ayudante de campo de Luca Marcogiuseppe y ha demostrado su capacidad, se hizo fuerte en las críticas y respondió trabajando.

Joaquín Sastre con un gran trabajo está haciendo una buena campaña en el Lobo.

Joaquín Sastre en la charla con Ovación, reveló: "Esta primera experiencia ha sido muy positiva para mí, nunca me imaginé estar dirigiendo a Gimnasia y Esgrima. Estoy aprendiendo muchísimo, y me siento feliz del grupo que me toca conducir; me hacen la tarea muy fácil. Soy un agradecido a los dirigentes que han confiado en mí y a los jugadores sobre todo, que son los que me representan".