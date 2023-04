Brian Olivera tiene mucha felicidad por jugar en Gimnasia y Esgrima

Brian Olivera dos.jpg El arquero Brian Olivera ha tenido buenos rendimientos en Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Sobre la etapa que está viviendo en el club, manifestó: "Siento mucha felicidad de lo que estoy viviendo en Gimnasia y Esgrima, que es un club grande. Con todo lo que me pasó en la vida, trato de dar lo mejor para el club. Esta institución me abrió las puertas, cuando algunos me cerraron la puerta en la cara".