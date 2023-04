El defensor de Gimnasia y Esgrima Alejandro Gutiérrez Arango recordó cuando conoció a Maradona

►TE PUEDE INTERESAR: Fernando Bersano hizo delirar a los hinchas de Gimnasia y Esgrima

"Estuvimos compartiendo toda una tarde como si fuésemos amigos de toda la vida. Nos contó historias de vida, charlas técnicas, fue una persona que me trasmitió muchísimo", agregó.

"Fue muy lindo conocerlo, porque supe entender que todo lo que se decía de él, era verdad. Es una historia que le voy a contar a mis hijos y que me marcó de por vida", continuó diciendo.

El defensor que debutó como titular ante Deportivo Morón, fue expulsado en el triunfo ante Defensores de Belgrano y no jugó ante Estudiantes en Río Cuarto. El colombiano volvería a estar dentro de los once en el compromiso ante All Boys, que se disputará este domingo en el Víctor Legrotaglie, por la 12° fecha del certamen.

Con respecto a la etapa que está viviendo en el club, admitió: "La verdad que me recibieron muy bien. Es muy lindo integrar este grupo extraordinario. Estoy en el club para dejar lo mejor y estoy a disposición del entrenador cuando me necesite".

El futbolista reconoció: "Al equipo lo veo bien, muchos resultados se nos han escapado por detalles. En términos generales ha sido positivo lo que hemos hecho. Merecemos tener más puntos en la tabla de posiciones."

Alejandro Gutiérrez Gimnasia..jpg El defensor colombiano ha tenido buenos rendimientos en el Lobo.

"He jugado en varios clubes del ascenso y conozco esta categoría. Ahora vengo de jugar en mi país y estoy con muchas ganas de aportar todo lo que he aprendido en el fútbol", contó el defensor.

La trayectoria deAlejandro Gutiérrez Arango

Alejandro Gutiérrez Arango vistió las camisetas de Quilmes, Berazategui, Deportivo Riestra, Acassuso, Excursionistas, Bogotá, Jaguares e Independiente de Santa Fe de Colombia.