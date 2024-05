Independiente Rivadavia tendrá un partido duro con Sarmiento, según Mauro Maidana y Francisco Petrasso

independiente-maidana-entrenamiento (1).jpg Independiente Rivadavia entrenó en la fría mañana de este viernes, y luego el Gringo Mauro Maidana participó de la conferencia de prensa previ al viaje a Junín. Gentileza Prensa Independiente Rivadavia

El plantel de Independiente Rivadavia viajará este viernes por la noche vía terrestre hacia Buenos Aires, para enfrentar al Verde juninense.

Los titulares de Cicotello serían: Gonzalo Marinelli; Matías Ruiz Díaz, Francisco Petrasso, Mauro Maidana, Tomás Palacios, Tobías Ostchega; Ezequiel Ham, Franco Romero, Lautaro Ríos; Matías Reali o juan Ignacio Cavallaro, y Mauricio Asenjo.

La visión del hoy de Independiente Rivadavia según Maidana y Petrasso

Antes de hablar el entrenador Martín Cicotello sobre el encuentro por la 3ª fecha de la Liga Profesional, y sin saberse que Mauro Maidana iba a estar en la formación titular, este jugador expresó en el inicio de la charla con los periodistas: "Estoy siempre esforzándome al máximo para estar entre los titulares. Si no me toca, estaré tratando de apoyar donde me toque", dijo el lateral santafesino.

Por su parte, Francisco Petrasso fue consultado sobre el clásico con el Tomba, la fecha pasada. "El último fue un partido importante para todos nosotros, fue difícil, duro. Creo que en lo defensivo estuvimos muy bien, es muy importante seguir manteniendo el arco en cero, algo fundamental que quizá no teníamos antes. Estoy muy contento por la evolución que tiene el grupo día a día y partido tras partido", dijo el central surgido de las inferiores de River Plate.

Sarmiento de Junín, según los defensores Azules

Mauro Maidana, que sería titular en el lugar de Bruno Bianchi que tuvo una lesión muscular. Respecto a Sarmiento, el Gringo expresó: "Es un rival duro, tira muchos pelotazos también, hay que estar muy atentos, así que tenemos que tratar de contrarrestar eso y hacer nuestro juego, el que creo que cada día se está haciendo mejor. Siento que estamos preparados para este partido".

Consultado sobre el posible planteo que haría para este encuentro Israel Damonte, DT juninense, el ex Unión de Santa Fe especuló: "Creo que va a ser un partido friccionado, es un encuentro muy duro, se juegan muchas cosas, aunque faltan muchas fechas aún, pero debemos estar concentrados los 90 minutos", concluyó.

Por su parte, Francisco Petrazzo también puso énfasis en el mano a mano por la permanencia con Sarmiento. "Va a ser un partido duro, sabemos que es una cancha difícil, contra un rival también difícil, que sabe a lo que juega en esa cancha, pero estamos preparados bien, de buena manera. Estamos listos para este partido, para ir a buscar los tres puntos", dijo Pancho.

Respecto a la apretada agenda leprosa, con encuentros por la Liga Profesional y Copa Argentina, el nacido en Beccar, Gran Buenos Aires analizó: "Tenemos partidos bastante seguido, va a ser una semana movida de viajes y concentraciones, donde va ser fundamental la recuperación después de los partidos, y estar bien físicamente, porque se va a necesitar de todos, así que nos preparamos bien física y mentalmente".