Ignacio Simionato volvió a darle una alegría al Atlético San Martín

"En los días previos no había podido entrenar a la par del grupo porque estuve enfermo y estoy muy agradecido con el entrenador Alexis Ferrero, que me llevó al banco de suplentes y me dio la oportunidad de jugar un rato. Me fui feliz por el gol y por el triunfo de San Martín", reveló Simionato.

►TE PUEDE INTERESAR: A Huracán Las Heras le costó y perdió 3 a 1 ante Camioneros

"La verdad que logramos un triunfo muy importante ante Atenas para seguir en la pelea. Era importante ganar después de la derrota con Huracán Las Heras para depender de nosotros y mantenernos en los puestos de clasificación", continuó diciendo el futbolista.

"Tenemos un gran grupo, se ha formado un gran plantel con buenas personas. Nos quedan cuatro finales, el próximo partido es con Estudiantes, en San Luis y queremos ganarlo para seguir alimentando las esperanzas de clasificar", cerró el jugador, que siempre le aporta su cuota goleadora al equipo.

Atlético San Martín.jpeg

Lo que viene para San Martín

Atlético San Martín jugará por la 15ª fecha ante Estudiantes, en San Luis. El cotejo entre el Albirrojo y el Albiverde se disputára el próximo domingo desde las 15.30, en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis.

►TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Arce a los 39 años sigue mostrando en Gutiérrez Sport Club su buen juego y calidad intacta

El gol de Nacho Simionato