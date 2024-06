A Huracán Las Heras le costó y perdió 3 a 1 ante Camioneros

En el primer tiempo, un certero cabezazo de Corbalán que se anticipó a los defensores del Globo, le dio la ventaja a Camioneros para empezar a dominar el partido.

El segundo tanto llegaría minutos después producto de una gran jugada y definición de Elian Muñoz.

Huracán Las Heras1.jpeg Corbalán, Muñoz y Giorno marcaron para Camioneros. Descontó Silva para Huracán Las Heras. Foto: Gentileza Prensa Camioneros.

Sin embargo, Huracán se despertó sobre el final de la primera etapa y, a tres minutos del final, apareció Silva para el Globo y descontó en la única llegada del equipo de Alí.

En el arranque del segundo tiempo apareció Giorno para marcar el tercero para el local y dejar el partido casi cerrado con Huracán que no logró imponer su juego. El equipo de calle Olascoaga no llegó al arco rival y terminó perdiendo el cotejo.

El equipo conducido por Abdo Alí que venía de ganarle al Atlético San Martín suma 18 puntos en la tabla de posiciones de la Zona 2 del Federal A y sigue en el sexto lugar.

Huracán Las Heras3.jpeg El próximo partido, Huracán Las Heras se medirá ante Juventud Unida de San Luis. Foto: Gentileza Prensa Camioneros.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Por la 15° fecha Huracán Las Heras jugará de local con Juventud Unida, de San Luis.

La Síntesis

Camioneros: Horacio Ramírez; Luis Lorenzi, Román Suárez, Martín Albarracín y Mirko Coronel; Pablo López, Guillermo Santillán, Elian Muñoz; Rodrigo Giorno, Marcelo Corbalán y Facundo Moyano. DT: Federico Urciuoli.

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Axel Barón, Rubén Monges y Enzo Montenegro, Hernán Tifner, Nicolás Sandoval, Emanuel Décimo y Fernando Cortés; Tomás Silva y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Abdo Alí.

Goles: PT: 17' Corbalán (C), 34' Muñoz (C). 42' Silva (H). ST: 1' Giorno (C)

Cambios: PT: 8' Martín Vázquez por Suárez (C), ST: 9' Alejo Blanco por Tifner (HLH), 10' Mauro Visaguirre y Tadeo Marchiori por Monges y Silva (HLH), 11' Lucas Pérez Godoy por López (C) 18' Leonel Núñez y Santiago Gallardo por Giorno y Corbalán (C), 27' Lucas Villalba por Sandoval (HLH)

Estadio: Camioneros.

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe).