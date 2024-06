Huracán Las Heras confirmó la continuidad de Abdo Alí como entrenador

Huracán Las heras..JPG

El DT habló con Ovación, se mostró con mucha felicidad por la continuidad como DT y manifestó: "Me pone muy contento que los dirigentes me hayan ratificado como entrenador de Huracán Las Heras. Estoy agradecido por el apoyo y el respaldo que me dan".

El técnico planifica el choque ante Camioneros, que se disputará este domingo desde las 11 en Buenos Aires por la fecha 14 y aseguró: "Es un partido muy duro, es un buen equipo que juega muy bien al fútbol, en las últimas fechas creció mucho, vamos a jugar en una cancha complicada. Tenemos un plantel con mucho compromiso y al que le toca jugar deja todo por la camiseta".

"El objetivo que tenemos es poder clasificar dentro de los cinco equipos. Nos quedan cinco finales y todos los partidos serán durísimos", agregó el DT de 29 años.

Abdo Alí está invicto como entrenador de Huracán Las Heras

El Turco Alí está invicto dirigiendo al equipo lasherino, cuando remplazó a Alejandro Abaurre obtuvo un empate ante Juventud Unida, en San Luis y le ganó al puntero 1 a 0 a Ciudad de Bolívar en el estadio General San Martín. Y ahora igualó sin goles ante Argentino de Monte Maíz, en Córdoba y le ganó a San Martín.