Ignacio Morales y su ilusión de dar el salto de categoría con Gimnasia y Esgrima

ignacio Morales Gimnasia y Esgrima 1.jpg Nacho Morales destacó el buen trabajo que están haciendo. Foto: Gimnasia y Esgrima

El jugador se refirió a la gran campaña que están realizando el elenco mensana y consideró: "Nosotros tenemos la misma ilusión que el hincha por esta buena campaña que estamos haciendo de poder cumplir el objetivo de poder dar el gran salto en la categoría. Venimos trabajando desde que arrancó el torneo por llegar a este objetivo de jugar el Reducido y poder haberlo hecho cuatro fechas antes nos pone muy contentos, pero hay que seguir trabajando con la misma humildad de siempre".

"Ahora la meta que tenemos es terminar lo más arriba posible, si se puede llegar a la segunda o tercera posición. Vamos en la búsqueda de ese objetivo para tener ventaja en el Reducido. Sabemos que Belgrano tiene asegurado el primer ascenso y nosotros vamos a intentar lograr el segundo".

ignacio Morales gimnasia y Esgrima 2.jpg El jugador surgido en el club está feli por la chances que le da Luca Marcogiuseppe

Sobre la clave del equipo para estar peleando el torneo, manifestó: "La virtud es que cualquier jugador que entre en este equipo lo va a hacer de buena manera. Lo que sobresale es el equipo, que es muy solidario, todos meten"

Nacho Morales, que siempre fue resistido por algún sector de la hinchada, nunca bajó los brazos y sobre la realidad que vive, dijo: "Me siento muy feliz por ser parte de este equipo. He jugado de extremo por la izquierda, de delantero, y me he sentido muy bien en todas las posiciones que me ha tocado jugar".

"Me fui a Juventud Unida de San Luis, no esperaba irme, pero volví. Estoy muy contento con las chances que me da el entrenador Luca Marcogiuseppe de poder jugar", añadió.

Con respecto al entrenador Luca Marcogiuseppe, opinó: "Desde que asumió nos dijo que con trabajo, profesionalismo e inteligencia íbamos a salir adelante. Habíamos arrancado mal el torneo y desde que se hizo cargo del equipo, hubo un gran cambio".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima, tras medirse con Santamarina en Tandil, jugará su último partido de local ante Estudiantes de Buenos Aires. Quedó confirmado que se disputará el próximo domingo 2 de octubre a las 16.30, después cerrará el torneo ante Atlanta, en Villa Crespo.