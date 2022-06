Ignacio Morales Gimnasia y Esgrima dos.jpg Morales a la derecha junto al capitán Diego Mondino. Foto: Martín Pravata (UNO)

El futbolista surgido en las divisiones inferiores, admitió: "La verdad que siento mucha felicidad de volver a jugar en este club. Ahora siento mucha alegría de poder vestir esta camiseta. Todos saben lo que siento por estos colores y trato de aprovechar las oportunidades que se me presentan".

El atacante, que estuvo a préstamo en Juventud Unida de San Luis, siente que ha crecido como profesional. "Me siento un jugador que ha tenido un crecimiento, estuve lejos de la familia y he evolucionado como jugador. Me hizo bien irme y ahora soy un jugador más maduro".

ignacio morales Gimnasia.jpg Nacho Morales busca ganarse un lugar en el equpo de Luca Marcogiuseppe. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Nacho se siente entusiasmado por la campaña que están haciendo y reconoció: "La verdad que estamos realizando un buen torneo. El cuerpo técnico y los jugadores estamos desarrollando un gran trabajo. Esperemos poder lograr los objetivos que tenemos".

"Me sorprendió Luca Marcogiuseppe por el profesionalismo que tiene, la intensidad en los entrenamientos. Desde su llegada potenció a todos los jugadores. Me siento muy agradecido por la posibilidad que me está dando", cerró el jugador.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará ante Quilmes, en el estadio Centenario, por la 21° fecha. Este partido se disputará el próximo viernes 24 de junio, a las 20. Luego se vendrá un partido especial de local, en el clásico frente a Independiente Rivadavia.