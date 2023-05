Hernán Tifner quiere pelear bien alto con Huracán Las Heras

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Abaurre se fue feliz por el gran triunfo de Huracán Las Heras

Con respecto a su evolución, como jugador, admitió: "Ahora he crecido y madurado. Cuando estuve acá me agarró en una etapa que era la primera vez que me alejaba de mi familia. Ahora tengo un poco más recorrido en el fútbol".

"Este club es muy familiar y tiene la convocatoria de esta gran hinchada, Me vuelve a dirigir Alejando Abaurre, un entrenador con el que trabajé en el primer ciclo y ya me conoce. Huracán Las Heras es como mi segunda casa" reveló el jugador.

El talentoso volante se siente feliz por integrar este plantel y reconoció: "Se ha formado un gran grupo, se trabaja mucho para mejorar partido a partido. Estamos muy ilusionados y entusiasmados con el buen torneo que se está haciendo".

Sobre la buena ubicación que tiene el equipo, que está tercero en la tabla de posiciones, consideró: "Estamos en los primeros puestos. Nuestro objetivo es poder clasificar dentro de los cuatro equipos para acceder a la siguiente instancia. Ahora tenemos un partido durísimo con Juventud Unida, en el cierre de la primera ronda, si logramos obtener los tres puntos, cerraremos una ronda muy positiva".

►TE PUEDE INTERESAR: Bautista Aldunate sigue los pasos de su papá en Huracán Las Heras

Huracán Las Heras jugará este sábado desde las 15.30 ante Juventud Unida en San Luis. El choque por la 9na fecha y última de la primera ronda se disputará en el estadio Juan Gilberto Funes.

Los convocados de Huracán Las Heras para visitar a Juventud Unida