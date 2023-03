Hernán Tifner volvió a Huracán Las Heras para pelear arriba

H. tifner.jpg Hernán Tifner, es uno de los referentes de Huracán Las Heras. Foto: Prensa Huracán Las Heras

El mediocampista viene de jugar en Camioneros y habló de su regreso al Globo. "Me siento feliz de volver a estar en Huracán Las Heras, tuve varios ofrecimientos de otros clubes, pero en este club pasé muy lindos momentos. La gente siempre me dio mucho cariño", dijo.

El ex Gimnasia y Esgrima La Plata, contó: "Estamos con ganas de arrancar el torneo, hemos trabajado mucho en la pretemporada y ya tenemos ganas de empezar a jugar. El debut se da con San Martín, el otro equipo de Mendoza, ojalá ganemos para arrancar con el pie derecho, tenemos un equipo competitivo y queremos dar pelea"

Sobre la chance de hacer de local en el Malvinas Argentinas, afirmó: “Sería muy lindo, tuve la chance de jugar frente a Gimnasia y Esgrima por la Copa Mendoza".

Sobre su momento personal, afirmó: "La verdad que he crecido como jugador, en los clubes que he jugado me ha servido para seguir aprendiendo en esta profesión. Hay que seguir metiéndole y dejar todo en la cancha".

"El objetivo es poder clasificar a la siguiente fase, vamos a ir paso a paso, Huracán Las Heras tuvo un año duro con la suspensión. Va a ser muy importante el regreso de los simpatizantes, que representan mucho", cerró uno de los grandes referentes del Globo.

El fixture de Huracán Las Heras

El Globo entrenó en el General San Martín

Huracán Las Heras se entrenó este sábado en el estadio General San Martín. El plantel que dirige Alejandro Abaurre realizó algunos minutos de fútbol.

El equipo lasherino está enfocado en el debut ante San Martín, por la Zona 1 del Federal A. Es un hecho que el cotejo se jugará el domingo 12 de marzo, desde las 16, en el Malvinas Argentinas, con ambos públicos.