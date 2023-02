Rafael Giardini deslizó que el partido Huracán Las Heras-San Martín sería en el Malvinas

Agustín Verdugo.jpg Rafael Giardini con Agustín Verdugo, uno de los jugadores que volvió a la institución. Foto: Prensa Huracán Las Heras

El titular del Globo habló de varios temas, primero habló del renovado Huracán Las Heras, donde sigue siendo el entrenador Alejandro Abaurre y aseguró: "Nos hemos renovado con un plantel prácticamente nuevo. Del equipo que compitió el año pasado se quedaron Ignacio Acordino, Matías Contreras, Fabricio Ojeda, Javier Peñaloza y Gianfranco Leiva y algunos chicos que hemos promovido".

Luego añadió: "Hemos contratado a 14 jugadores, algunos que ya conocen la institución, como Hernán Tifner y Agustín Verdugo: hemos armado un plantel competitivo".

El presidente Rafael Giardini no anduvo con vueltas para hablar de las metas y afirmó: "Queremos mejorar las campañas de los últimos dos años anteriores, que fueron muy pobres. Nosotros apuntamos a clasificar dentro de los cuatro equipos a la siguiente instancia, queremos ir paso a paso, queremos ascender, pero no es fácil con 36 equipos".

"Hemos resembrado la cancha, queremos tener en estado el campo de juego para el inicio del campeonato. Queremos mejorar los vestuarios ", contó.

huracan-las-heras1.jpg Rafael Giardini está contento con el plantel que se ha armado.

El debut de Huracán con San Martín podría ser en el Malvinas

El titular del Globo aseguró que el partido ante San Martín sería en el estadio mundialista, en el debut de la Zona 2. "Estamos haciendo gestiones para que ese partido con San Martín se dispute en el Malvinas Argentinas. Sería muy importante poder hacerlo con ambas parcialidades, sería algo hermoso".

"Es lindo que haya ascendido San Martín, otro equipo mendocino y la plaza siga creciendo. Será lindo jugar el clásico de Mendoza en la categoría", agregó.

huracan-las-heras1jpgnnn.jpg Los hinchas de Huracán Las Heras podrán volver al General San Martín.

El regreso al General San Martín después de la suspensión

El máximo dirigente de Huracán se refirió a volver a jugar con público en su cancha, tras la suspensión por incidentes del partido que jugaron el 31 de octubre del 2021 ante Ferro de General Pico. "Tenemos que disfrutar la vuelta al General San Martín. Ojalá dejemos atrás esa maldita tarde con Ferro de General Pico, es un día que no me voy a olvidar, no se puede entender lo que sucedió, el año pasado fue lapidario en todo sentido", explicó.

"Nos han solicitado exigencias para que podamos jugar en nuestro estadio y lo vamos a cumplir para que la gente vaya tranquila a la cancha. Si jugamos con San Martín en el Malvinas Argentinas, el regreso a la cancha será justamente con Ferro de General Pico", añadió.

"Ya llevo casi diez años en Huracán, asumí el 1 de mayo de 2013. Vamos a seguir poniéndole el hombro a la institución, le pedimos a los hinchas que juntos luchemos por el bien del club. Este viernes a las 21 los invitamos a la sede para la presentación del plantel con la ropa nueva y para explicarles como venimos trabajando para esta nueva temporada ", cerró el Ratón.

