Guillermo Ferracuti y el condimento extra de Deportivo Maipú al enfrentar a Ferro

Sobre esta situación, el zaguero central afirmó: “Es especial el partido, Juan Manuel Sara y todo su cuerpo técnico nos dejó muchas enseñanzas. En lo personal me siento muy agradecido a ese cuerpo técnico por todo lo que nos aportó en el tiempo que estuvieron en el club".

"Será un partido difícil con Ferro, nosotros pretendemos volver a ganar, hace dos fechas que no lo podemos hacer", agregó.

El futbolista se refirió al empate 1 a 1 ante Deportivo Riestra en Calle Vergara y mostró su descontento por no haber sumado los tres puntos de local. "Nos fuimos con bronca, fuimos superiores al rival. Nosotros generamos muchas situaciones de gol, ellos llegaron al empate con una pelota parada. Me parece que tuvimos mucho la pelota pero no lo pudimos lastimar".

►TE PUEDE INTERESAR: Santiago González tiene bronca por el empate del Deportivo Maipú ante Riestra

Con respecto a la propuesta del Deportivo Maipú, manifestó: "Nosotros siempre tenemos la misma idea de ser un equipo protagonista y de buscar el arco de enfrente. Sentimos que este es el camino para poder tener buenos rendimientos y poder posicionarnos bien en la tabla".

►TE PUEDE INTERESAR: Juan Pablo Cozzani y la propuesta de juego del Deportivo Maipú

El equipo de calle Vergara se ubica quinto con 10 unidades y está en los puestos de Reducido. Sobre la posición que ocupa el equipo, Ferracuti contó: "Nos emociona vernos en esta ubicación y eso confirma que tenemos que seguir con la misma idea de ser protagonistas en todos los partidos. El camino que tenemos que recorrer es largo. Ojalá podamos conseguir un buen resultado ante Ferro y sigamos en los puestos de Reducido".

En el Deportivo Maipú sostuvieron para esta temporada, a muchos futbolistas que jugaron el torneo anterior. "Esa fue una buena idea de los dirigentes de mantener la base. En el torneo pasado tuvimos un buen rendimiento. Varios nos quedamos en el club, los que llegaron se acoplaron y se adaptaron muy bien al grupo", cerró.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Por la novena fecha del certamen, Deportivo Maipú se medirá con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El cotejo se jugará el próximo viernes 7 de abril a las 17 en calle Vergara.