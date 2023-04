Gonzalo Klusener y su estirpe goleadora en el Deportivo Maipú

"El delantero siempre tiene la mayor responsabilidad para marcar goles, para eso trabajo todo los días, me cuido mucho. Me pone muy contento poder seguir marcando y que el equipo gane". añadió

El jugador, que en la última temporada estuvo en Atlanta, está contento por el nivel que tiene el equipo y sobre el triunfo sobre la hora por 3 a 2, admitió: "Le decía a mis compañeros que hacia tiempo que no me tocaba ganar un partido así. El equipo mostró mucha valentía, carácter y personalidad para dar vuelta un resultado adverso".

Klusener gol......jpg Gonzalo Klusenser y su olfato goleador en el Deportivo Maipú. Foto: Martín Pravata (UNO)

Deportivo Maipú está tercero en la tabla de posiciones. Sobre esta buena posición, contó: "Es lindo pelear arriba. Trabajamos para estar donde estamos. Tratamos de llevar adelante la idea de juego que propone el entrenador.

Gonzalo Klusener tiene un recorrido importante en el fútbol. En muchos clubes que jugó ha dejado su huella. "Estoy muy agradecido por todo lo que he vivido en el fútbol y el cariño que me han dado. Son los valores que me han inculcado mis padres y la gente que ha estado siempre al lado mío, el esfuerzo y el trabajo. Generalmente eso tiene su recompensa y sigo disfrutando de este deporte que tanto amo".

El primer gol de Klusener en el Cruzado se lo convirtió en la primera fecha a Chaco For Ever, en calle Vergara y el segundo fue ante Deportivo Deportivo Riestra por la 7° fecha.

El equipo de Calle Vergara está tercero con 16 puntos. Ahora enfrentará a Quilmes, que está segundo con 19. Este cotejo se disputará el domingo 16 de abril desde las 19.

