Santiago González fue el responsable del "mágico" triunfo del Deportivo Maipú

Con respecto a su golazo, contó: "Cuando vi que la pelota me quedó para la derecha, no lo dudé y le di el bombazo. Previamente había tenido un mano a mano y no pude convertir, después lo pude revertir con el gol. Me siento muy contento por la victoria y por el tanto que me tocó anotar".

"Este gol fue uno de los que más grité de los que he convertido, por la forma que se había dado el partido. Estábamos perdiendo 2 a 0, darlo vuelta es algo que no suele pasar en esta categoría y nosotros lo pudimos hacer”, confesó.

festejo de Maipú..jpg Los jugadores y el cuerpo técnico festejaron mucho en el vestuario el memorable triunfo ante los jujeños. Foto: Deportivo Maipú

El ex Gimnasia y Esgrima ahora está jugando de delantero, su verdadera posición, ya que en el torneo pasado lo hizo de volante. Sobre esta situación, admitió: "Cuando llegó Luis García me dijo que quería que jugara adelante. Me ha dado mucha confianza y por suerte ahora estoy convirtiendo goles”.

Sobre las virtudes de este plantel, que está tercero en el certamen, dio su punto de vista y opinó: "Somos un equipo que jamás pierde la paciencia, tenemos mucho la pelota y generamos muchas situaciones de gol. Es muy importante estar en los primeros puestos, tenemos que seguir creciendo y tirando todos para el mismo lado para lograr objetivos importantes".

El próximo rival del Deportivo Maipú será Quilmes. Es otro de los equipos protagonistas que está arriba. "Será un lindo encuentro, vamos a enfrentar a uno de los grandes de categoría. Nosotros vamos a salir a proponer nuestro juego para tratar de lograr otro resultado positivo", cerró.

La palabra del Mágico Santiago González

