Fútbol Gimnasia y Esgrima

Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima se instaló Resistencia, sin el Chaucha Bianco, para enfrentar a Chaco For Ever

Gimnasia y Esgrima se presentará este domingo desde las 19 ante Chaco For Ever, en Resistencia. El DT José María Bianco no viajó por un cuadro de gastroenteritis y Germán Noce dirigirá al equipo