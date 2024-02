La vicepresidenta de Gimnasia y Esgrima lamentó los incidentes que terminaron con un hincha muerto

El titular del equipo del Parque, Fernando Porretta está de viaje en España.

"Decidieron que el partido se jugara, todo el problema fue afuera de la cancha, acá adentro está todo bien. Sé que hubo lío, pero no sé bien qué pasó. Es muy triste lo que pasó hoy, estábamos esperando estos días para venir a la cancha, es algo que pasa en todo el fútbol argentino. No sabemos cómo hacer para sacar a esta gente del club que arma estos líos, son dos o tres, no es toda la gente", aclaró.