José María Bianco se mostró apenado por lo que sucedió en Gimnasia y Esgrima

"Ojalá que se tomen las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir y no tengamos que lamentar la perdida de ninguna vida", agregó el ex DT de Temperley, entre otros equipos.

Sobre la decisión de que el partido se jugara, a pesar de lo que sucedió, el experimentado DT afirmó: "Nosotros y Defensores estábamos con la incertidumbre de si el partido se iba a jugar o no y todas las partes involucradas decidieron que se disputara el partido".

Bianco el rendimiento ante Defensores de Belgrano

Con respecto al partido, José María Bianco afirmó: "Ellos hicieron el gol y aunque tuvimos varias situaciones no tuvimos la claridad necesaria para poder empatar el partido. El equipo en este primer cotejo mostró muchos puntos positivos, pero tenemos que seguir mejorando. No mostramos la mejor versión de lo que habíamos hecho en los amistosos de pretemporada".

"Fue un encuentro raro desde el arranque con todo lo que sucedió", agregó en Chaucha.

La palabra de José María Bianco