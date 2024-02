Franco Sbuttoni entiende el enojo de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

"Con San Telmo nos costó tener generación de juego, nosotros de locales tenemos que ser un equipo protagonista. Nos dio bronca no poder ganar el partido. Ahora hay que trabajar para hacer un buen partido ante Atlético Rafaela", aseguró el zaguero central de 34 años.

Franco Sbuttoni Gimnasia y Esgrima 2.jpg Franco Sbuttoni es una de la piezas claves del equipo dirigido por José María Bianco. Foto: Gimnasia y Esgrima

Los hinchas del Lobo se fueron muy enojados por el rendimiento del equipo, Sbuttoni no le esquivó al tema y afirmó: "La gente tiene todo su derecho a manifestar su descontento. No solamente pasa en este club sino en muchas instituciones, el hincha viene a la cancha para ver un lindo espectáculo, para que el equipo gane y juegue bien y no lo vio, es parte de la pasión".

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Silba fue autocrítico tras el empate de Gimnasia y Esgrima con San Telmo

"Nosotros intentamos dar lo mejor, a veces sale y en otras ocasiones no", agregó el zaguero central.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará este domingo, desde las 20, de visitante ante Atlético Rafaela, por la 4ta fecha de la Zona B. Sobre este choque manifestó: "Tenemos una buena oportunidad para hacer un buen partido y lograr un resultado positivo. Buscaremos seguir creciendo en el juego y ojalá podamos sumar de a tres, que lo necesitamos".