Franco Saccone se ganó un lugar en el Gutiérrez Sport Club, líder en el Torneo Federal A

"Estoy contento por esta continuidad que estoy teniendo. Aprovecho la oportunidad que me está dando el entrenador de poder sumar minutos de fútbol", agregó el rosarino.

“Desde que llegué me recibieron muy bien. Me siento muy a gusto en este club que viene de ascender y que está siendo protagonista. Los jugadores de experiencia me dan muchos consejos, para mí es muy importante y me ayuda muchísimo", reconoció.

Saccone elogió a Nicolás Arce. ”El changuito corre para todos lados, la verdad que es un gran jugador que tiene mucha jerarquía. Es un referente y es muy lindo tenerlo de compañero", afirmó.

"Tenemos un plantel increíble, en cada partido dejamos todo por esta camiseta. Se ha formado un gran grupo que sabe lo que quiere y que en todos los encuentros sale a buscar el arco de enfrente con el objetivo de sumar los tres puntos, queremos dar pelea y el objetivo es poder lograr algo importante en este club", remarcó Franco Saccone.