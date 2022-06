Franco Coronel y un partido soñado en Independiente Rivadavia

Franco Coronel independiente Rivadavia uno.jpg Franco Coronel tuvo mucha contundencia con sus dos goles Foto: Martín Pravata (UNO)

El ex Defensores de Belgrano se mostró muy feliz por su doblete en el Gargantini y ya piensa en el clásico ante Gimnasia y Esgrima, que se realizará el próximo domingo en el estadio Víctor Legrotaglie, desde las 14.45.

El goleador, con respecto al triunfo ante San Telmo, dejó sus sensaciones y admitió: "Me tocó convertir dos goles. Para un delantero siempre es importante poder marcar. Hace algunos partidos que no podía anotar y ojalá pueda anotar muchos más. Me voy muy feliz por colaborar para el triunfo de Independiente Rivadavia, que es muy importante para seguir sumando en la tabla de posiciones".

franco coronel Independiente Rivadavia dos.jpg Franco Coronel fue una de las figuras ante San Telmo con su su doblete. Foto: Martín Pravata (UNO)

Los hinchas de la Lepra, tras el triunfo ante San Telmo, le hicieron un pedido especial a los jugadores, en referencia al clásico ante el Lobo, que se jugará el próximo domingo en el Legrotaglie. Le pidieron que hay que ganar. Sobre el deseo de los simpatizantes, el atacante reconoció: "Cuando llegué a Independiente Rivadavia y se sorteó el fixture, se hablaba de la fecha 22 y el partido frente a Gimnasia por el torneo y la Copa Argentina, que ya lo jugamos y tuvimos la chance de ganarlo. Lo vivimos con muchas ganas y será una semana especial".

"Ahora que pudimos sacar adelante el partido ante San Telmo, ya estamos metidos en el clásico y nos vamos a preparar de la mejor manera. El equipo está atravesando un buen momento con una racha importante que llevamos sin perder", cerró el delantero, que tuvo un gran rendimiento en el equipo que dirige Gabriel Gómez.

Los goles de la Lepra ante San Telmo

La palabra del goleador